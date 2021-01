RDOŚ wydała negatywną opinię ws. ścieżki rowerowej Świnoujście - Międzyzdroje [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wyczekiwana przez turystów i mieszkańców ścieżka rowerowa, która połączy prawobrzeżną część Świnoujścia z Międzyzdrojami stoi pod znakiem zapytania.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała negatywną opinię dla proponowanego przez samorząd kształtu ścieżki. Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej tłumaczy, że miasto od dawna stara się o budowę ścieżki, która częściowo biegłaby po śladzie istniejącej trasy R10, która jest w opłakanym stanie.



- Stała się rzecz niesłychana, z punktu widzenia Organizacji i nas, branży turystycznej, wręcz - powiem szczerze - skandaliczna. Oznacza to, że nie pojedziemy ścieżką rowerową, nową ścieżką rowerową, w tym roku, ani być może w przyszłym roku - mówi prezes ŚOT.



Jak dodaje Piwowarczyk, decyzja RDOŚ jest tym bardziej niezrozumiała, że - jak mówi - zgodna z nowoczesnymi standardami ścieżka rowerowa będzie służyć także przyrodzie.



- Kanalizacja ruchu, czyli poprowadzenie go jednym szlakiem, ucywilizowanie ustawieniem śmietników, wiat odpoczynkowych tak naprawdę poprawia jakość tej przyrody - uważa.



Władze Świnoujścia nie składają broni i jak mówi Barbara Michalska, wniosek do RDOŚ będzie na nowo uzupełniany.



- Jest to obszar chroniony, obszar naturowy, stąd też te uzgodnienia z różnymi instytucjami są dosyć trudne. Uzupełnimy w odpowiedzi na wątpliwości wyrażone przez RDOŚ w najbliższym czasie no i mamy oczywiście wielką nadzieję, że uda się w najbliższym czasie procedury ustalenia przebiegu tej ścieżki rowerowej ustalić - mówi Barbara Michalska.



RDOŚ zarzuca w swojej odpowiedzi władzom Świnoujścia zbyt wiele nieścisłości w dokumentacji i obawia się, że istnieje realna możliwość zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk.

Czekamy na komentarz RDOŚ w tej sprawie.