Kierowcy śrubują niechlubny rekord, a fotoradar działa

Kierowcy w Szczecinie powinni zdjąć nogę z gazu - przestrzega Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Zainstalowany w grudniu na Szosie Stargardzkiej, przy wjeździe do Szczecina, fotoradar pobił w styczniu krajowy rekord zarejestrowanych wykroczeń. Było ich aż 1614 - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzeczniczka Inspektoratu Monika Niżniak. - Rekord to 99 km na godzinę przy ograniczeniu do 50 km/h. W tym momencie kierowca otarł się o możliwość utraty uprawnień.Drugi fotoradar działający w Szczecinie - przy Basenie Górniczym - również nie próżnował. W styczniu wykonał około 950 zdjęć.- Naszym celem nie jest krzywdzenie kierowców - zapewniała Monika Niżniak. - Często spotykamy się z taką oceną, że te urządzenia są niepotrzebne. My uważamy wręcz odwrotnie. Są potrzebne i tam, gdzie działają, to w dłuższej perspektywie przede wszystkim spada liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych, nie ma ofiar śmiertelnych i nie ma osób rannych i dla nas to najważniejsza wartość.O montaż urządzeń w tych dwóch lokalizacjach, ze względu na dużą liczbę wypadków, wnioskował m.in. zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego przy Prezydencie Szczecina.