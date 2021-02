Fragment dojazdu do chociwelki do przebudowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To obecnie jedna z najgorszych dróg naszego regionu. Chodzi o ponad kilometrowy odcinek między Starą Dąbrową a Nową Dąbrową. Ten fragment drogi dojazdowej do "chociwelki" zostanie gruntownie przebudowany.

- Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Rządowego Funduszu Dróg - mówi wójt gminy Stara Dąbrowa Sylwia Kalmus-Samsel. - Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie zrobić nic, bo to jest ponad dwa miliony dwieście tysięcy złotych wsparcia samego dofinansowania Funduszu. Inwestycja jest planowana do końca listopada tego roku, ale jeśli pogoda na to pozwoli, to wyrobimy się wcześniej, bo tak zapewnia nas wykonawca.



Całkowity koszt przebudowy tej drogi, to kwota ponad 4 milionów złotych. Inwestycja została wsparta finansowo także przez Powiat Stargardzki oraz przez Gminę Stara Dąbrowa.