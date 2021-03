Jest decyzja TK w sprawie podatku od nieruchomości

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić wyższej stawki podatku za nieruchomość, jeżeli nie jest związana z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Orzeczenie w tej sprawie wydał Trybunał Konstytucyjny.

Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem biznesu, urzędnicy uważali do tej pory te, będące w posiadaniu osoby fizycznej, ujętej w spisie przedsiębiorców.



- Przepisy obowiązywały od początku transformacji ustrojowej i były niesprawiedliwe - uważa Robert Lewandowski, wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Zmiana, która nastąpiła w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej zasadna. Jest to krok w dobrą stronę. Możliwość powoływania się przedsiębiorców na ten wyrok doprowadzi do tego, żeby jednak te nieruchomości, których nie wykorzystują do prowadzenia działalności nie były tym wyższym podatkiem obciążane.



Według szczecińskiego magistratu, przypadki naliczania wyższej stawki podatku zdarzają się niezwykle rzadko i są przez urzędników szybko wyjaśnianie.



- Nie przewiduje w związku z ogłoszeniem tego wyroku zwrotów podatku czy masowych wniosków o opodatkowanie niższą stawką tych nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą - powiedział Marcin Śniady, zastępca dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin.



W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jeżeli nieruchomość nie ma choćby potencjalnego związku z działalnością gospodarczą, a jest jedynie mieniem prywatnym, to nie powinna być obciążona najwyższą stawką podatku.