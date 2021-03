Miasto podniesie cenę wody?

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie nie chce poinformować, czy wzrośnie cena wody i ścieków. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z apelem o niepodnoszenie cen wody zwrócił się do prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk.

To właśnie w najbliższych miesiącach kończą się obowiązujące trzy lata taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wydane dla spółek komunalnych. Swój apel wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk uzasadnia trudną sytuacją związaną z epidemią.



- Już dzisiaj chciałbym skierować ten apel do prezydenta Szczecina, do pana Piotra Krzystka o niepodnoszenie cen wody. Ten rok jest rokiem, gdzie samorządy składają taryfy do Wód Polskich i są takie zakusy, żeby podnosić cenę wody dla mieszkańców Szczecina - powiedział minister Gróbarczyk.



Aby ceny wody i ścieków nie były zawyżane przez spółki utworzono tzw. regulator, który dba o to, żeby w koszty nie wrzucano nieuzasadnionych wydatków.



- Było w ostatnim czasie wiele sytuacji, gdy uznawaliśmy jednoznacznie, że możliwości jakiejkolwiek zmiany taryfy nie ma. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia przed kilkoma miesiącami choćby w Policach, gdzie wnioskowano o podniesienie kwoty, którą mają płacić mieszkańcy np. za to, że wzrosły koszty zarządu czy koszty rad nadzorczych - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich.



Radni nie wiedzą jeszcze, czy woda i ścieki podrożeją w Szczecinie.



- Życie pokazuje, czy muszą być, bo to jest kwestia kosztów obsługi i pieniędzy na modernizację. Nie możemy dokładać jeszcze do wodociągów. Tutaj wodociągi muszą mieć na własne utrzymanie, rozwój i ulepszanie sieci - zaznacza Mariusz Bagiński z klubu radnych Bezpartyjni, czyli z klub prezydenta Piotra Krzystka.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie nie chce poinformować, czy wzrośnie cena wody i ścieków. Rzecznik spółki, Tomasz Makowski mówi, że to za wcześnie.