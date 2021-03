Wynik między 15 a 20 procent zamierza osiągnąć lewica w najbliższych wyborach parlamentarnych. Takie szacunki przedstawił Włodzimierz Czarzasty w czwartkowych "Rozmowach pod Krawatem" Radia Szczecin.

Szef Nowej Lewicy podkreślił, że taki rezultat będzie możliwy, dzięki zjednoczeniu partii z lewej strony sceny politycznej - jeszcze w tym roku ma dojść do połączenia Nowej Lewicy z Wiosną. Polityk zapewnił, że nie obawia się konkurencji ze strony Platformy Obywatelskiej.- Planujemy w tym roku zwołać kongres, który połączy Wiosnę i Nową Lewicę. Będzie dwóch współprzewodniczących bądź dwie współprzewodniczące. Po decyzji Platformy mówiącej o tym, że kobieta ma prawo do przerywania ciąży pod warunkami, elektorat lewicy raczej w to nie uwierzył, a elektorat prawicy trochę odszedł, bo wszystkie notowania Platformy po tej deklaracji spadły - zauważył Czarzasty.Włodzimierz Czarzasty dodał, że nowe ugrupowanie będzie współpracować ze wszystkimi lewicowymi partiami.