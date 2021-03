Brudziński o komentarzach PO na temat świnoujskiego tunelu: "To hipokryzja"

"Olbrzymia hipokryzja polityków Platformy Obywatelskiej" - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński w odpowiedzi na komentarze posłów PO dotyczących budowy świnoujskiego tunelu.

Według krytyków z opozycji, politycy PiS nie powinni tu podkreślać swojej roli, skoro większość pieniędzy na tunel pochodzi z Unii Europejskiej.Joachim Brudziński odpowiadał, że gdy rządziła PO, także mogła sięgnąć po środki ze Wspólnoty - ale wtedy nie było woli politycznej.- Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie decyzja rządu. Historycznie to sięga jeszcze lat 2005 - 2007. To wtedy Jarosław Kaczyński zdecydował o przeznaczeniu 200 milionów złotych na rozpoczęcie tej inwestycji. Do władzy przyszła Platforma Obywatelska i Tusk przesunął 200 milionów do Gdańska. A chociaż w perspektywie budżetowej na rok 2007-2013 również były koperty narodowe, to w żaden sposób rząd Tuska po te pieniądze nie sięgnął - tłumaczył Brudziński.Joachim Brudziński zwracał także uwagę na bardzo duże zaangażowanie świnoujskiego samorządu w budowę tunelu. Podkreślał jednocześnie, że Świnoujście miało pieniądze na wkład własny, bo - także decyzją polityków PiS - ulokowano w tym mieście gazoport.