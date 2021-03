Gość: dziki zajmują kolejne rewiry w mieście

Dzik. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od grudnia dziki spokojnie wchodzą do miasta - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Ryszard Czeraszkiewicz, łowczy z firmy Wild-Game zajmującej się na zlecenie Szczecina odłowem dzikich zwierząt.

Jak tłumaczył, redukcja populacji dzików w Szczecinie w ubiegłym roku poszła bardzo dobrze. Teraz jednak zajmują one kolejne rewiry w mieście.



- Będzie ich na pewno tak dużo, że Urząd Miasta nie wytrzyma tej presji. Nie wytrzyma presji ludzi, którzy będą zgłaszać szkody i problemy. A będzie ich coraz więcej. I niestety wszyscy musimy sobie powiedzieć jasno, że przez zdecydowaną eliminację dzików, nie poradzimy sobie z tym problemem, chyba że będziemy żyli tak jak w Indiach - mówił Czeraszkiewicz.



Odławianie czy też odstraszanie dzików nie przynosi oczekiwanych rezultatów - dodawał Bartosz Bukowski, rzecznik Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie.



- Na chwilę obecną nie widzę tutaj żadnej innej sytuacji, jak po prostu dobrze przeprowadzona akcja redukcji bezpośrednio tych osobników. Będą to odstrzały, czy to będzie bezpośrednio na terenie miejskim, czy też poza nim, po odłowieniu. Ale nie ma na dziś innej możliwości, jak ich eliminacja w przestrzeni miejskiej - mówił łowczy.



W minionym roku na terenie Szczecina odłowiono lub uśmiercono 355 dzików. Magistrat podpisał kolejną umowę w zakresie całodobowego pogotowia interwencyjnego. Ustalono również, że Polski Związek Łowiecki ograniczy populację o kolejne 300 sztuk.

Jak tłumaczył, redukcja populacji dzików w Szczecinie w ubiegłym roku poszła bardzo dobrze. Teraz jednak zajmują one kolejne rewiry w mieście. Odławianie czy też odstraszanie dzików nie przynosi oczekiwanych rezultatów - dodawał Bartosz Bukowski, rzecznik Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie.