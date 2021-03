Działkowcy żądają zmniejszenia populacji dzików w Szczecinie

Kilka tysięcy szczecińskich działkowców poparło już petycję dotyczącą zmniejszenia populacji dzików i dodatkowy odstrzał na terenie ogrodów. Miasto jednak na razie nie podjęło decyzji w tej sprawie.

Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem cały czas trwa, a problem narasta. Zwierzęta są niebezpieczne dla mieszkańców, stwarzają groźne sytuacje na drodze, niszczą uprawy i trawniki - uważa Zbigniew Hajduś, prezes ROD "Kotwiczna".- Te dziki są wychowane w mieście, a nie w lesie. To są osobniki, które od kilku lat nie były odstrzeliwane. Ich populacja wzrosła do takiej skali, że niestety nie są już nauczone żyć w dzikim terenie - mówił Hajduś.Działkowcy wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za odłów dzikich zwierząt postulują o podjęcie konkretnych działań i zwołanie okrągłego stołu z udziałem m.in. specjalistów, urzędników i weterynarzy.Na razie nie ma podjętych decyzji - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta.- Konkrety co do dalszych kroków będą znane w najbliższym czasie. Myślę, że kilku tygodni - mówiła Łątka.W ubiegłym roku populację dzików w Szczecinie zmniejszono o ponad 350 osobników. Teraz może być ich około czterystu, liczba ta może się jednak kilkukrotnie zwiększyć pod koniec roku.