Spór gości RSnW o immunitet Tomasza Grodzkiego

Prokuratura chce zgody Senatu na postawienie zarzutów korupcyjnych obecnemu marszałkowi tej izby Tomaszowi Grodzkiemu.

Pełnomocnik Grodzkiego mecenas Jacek Dubois twierdzi, że to sprawa polityczna. Tomasz Grodzki poinformował, że sam immunitetu się nie zrzeknie.Gość "Radia Szczecin na Wieczór" - poseł PiS Leszek Dobrzyński uważa, że to sposób na uchylnie się od odpowiedzialności karnej.- Na tę chwilę to, że pan profesor Grodzki nie zdecydował się na uchylenie swojego immunitetu, sprawia wrażenie, że po prostu za nim się ukrywa, bądź - jak kto woli - chowa - mówił Dobrzyński.Innego zdania był poseł Lewicy i szef zachodniopomorskiego SLD - Dariusz Wieczorek.- Zobaczymy co zrobi Senat. Fakt, że pan profesor Grodzki sam nie zrzeka się immunitetu, tylko świadczy o tym - wbrew temu co pan poseł Dobrzyński mówi, że wie doskonale, że to jest tylko rozróba polityczna. Ostatecznie decyzje podejmie Senat - mówił Wieczorek.Poseł PO Piotr Ziętarski wystąpił z krótkim wykładem dotyczącym immunitetu.- Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych. I pełni funkcję ochrony niezależności członków parlamentu, z zagwarantowaniem swobody wykonywania mandatu. Uważam, że ja na pewno głosowałbym przeciwko - mówił Ziętarski.O sprawie uchylenia immunitetu zdecyduje w głosowaniu większość senatorów.Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce postawić obecnemu marszałkowi Senatu zarzuty dotyczące przyjmowania łapówek w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala w Zdunowie. Prokuratura zapewnia, że ma zebrane dowody czterech przypadków korupcji w latach 2006-2012, które nie uległy przedawnieniu.