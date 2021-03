Remont Estakady Pomorskiej. Czy spełni się najczarniejszy scenariusz?

Za kilka tygodni okaże się, czy trzeba będzie całkowicie zamknąć dla ruchu Estakadę Pomorską w Szczecinie.

To najczarniejszy scenariusz, ale stan techniczny obiektu jest gorszy niż zakładano. Remont Estakady na Gdańskiej trwa od ponad pięciu miesięcy.- Do tej pory prace prowadzone są na prawych pasach jezdni w obu kierunkach - mówił w audycji "Czas Reakcji" rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński. - Trzeba tu jeszcze przebudować pasy środkowe; elementy, które znajdują się przy samym torowisku. Do momentu, kiedy nie rozbierzemy konstrukcji tego obiektu, nie wiemy, co się tam będzie znajdowało. Po tych pracach, które zrealizowaliśmy do tej pory, możemy przypuszczać, że będzie w podobnym lub nawet w gorszym stanie niż zastaliśmy.Uszkodzone i skorodowane są m.in. elementy konstrukcyjne płyt, na których jest zbudowana jezdnia. - Ich naprawa będzie oznaczać ograniczenia w ruchu - dodał Zieliński. - Może to się wiązać z pewnymi dodatkowymi uciążliwościami dla kierowców w postaci choćby ograniczenia ruchu lub w krytycznym momencie, nawet wyłączenia go na pewien okres.Ostateczna decyzja, dotycząca ustalenia nowego harmonogramu prac i sposobu naprawy, ma zapaść za kilka tygodni. Na razie jednak nie ma mowy o przesunięciu terminu zakończenia modernizacji - ten wyznaczono na wrzesień przyszłego roku.Wartość kontraktu to blisko 45 mln zł.