Od środy strefa parkowania droższa i większa

Ostatni dzień po staremu. Od środy, 31 marca Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie będzie droższa i większa. Uchwała powiększająca SPP i podnosząca opłaty wchodzi w życie 31 marca.

Nie będzie biletów rocznych. Abonament na postój w strefie mogą wykupić tylko ci, którzy płacą podatki w Szczecinie. A więc jeśli do pracy w Szczecinie dojeżdżamy spod Szczecina, nie kupimy już karnetu.Abonament miesięczny w strefie A kosztuje 240 zł, w strefie B - 150 zł. Dzienny abonament w strefie A to 30 zł a w strefie B - 20 zł. Godzina parkowania w strefie A kosztuje - 3,6 zł a w strefie B - 2,8 zł.Roczny abonament dla mieszkańców strefy kosztuje 360 zł. Mieszkaniec obszaru SPP musi być płatnikiem podatku dochodowego. To samo zastrzeżenie dotyczy uprawnienia do opłaty zryczałtowanej za hybrydy (opłata miesięczna za hybrydy 50 zł).Raz dziennie kwadrans postoju jest za darmo (pod warunkiem pobrania z parkomatu biletu zerowego).Operator strefy, czyli spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne przygotowała 60 tys. ulotek z informacjami o zmianie w strefie. Trafią do skrzynek pocztowych. Tam, gdzie będą podwyżki opłat, kontrolerzy wsadzają ulotki za wycieraczki. W autobusach i tramwajach wyświetlają się spoty informacyjne.Odpowiedzią na podwyżki cen za strefę, mają być obniżki cen sieciówek na autobusy i tramwaje; ma być też uruchomiona dodatkowa linia autobusowa.Do tej pory do miejskiej kasy z tytułu SPP wpływało około 16 mln złotych. Teraz będzie to 50 mln złotych.Miasto informuje, że nie zdąży z oznakowaniem strefy przed 31 marca i zapewnia jednocześnie, że tam, gdzie będzie brakować odpowiednio wymalowanych linii, opłaty nie będą pobierane.