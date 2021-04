Stowarzyszenie Architektów Polskich: "Zaczniemy budowę starego miasta od parkingowca?"

Wszyscy chcemy "powrotu nad Odrę" i "starego miasta", po czym urzędnicy proponują tam wielki parkingowiec - mówił, w "Rozmowie pod Krawatem", prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Karol Nieradka tłumaczył, dlaczego jego związek protestuje przeciwko planowanej pod Trasą Zamkową inwestycji.Zwracał uwagę na już istniejące i po części wdrażane plany dla tego miejsca: budowę mostu Kłodnego - z linią tramwajową - oraz burzenie łączników Trasy. Tymczasem w sprawie parkingowca stawianego właśnie tam, urząd nie ma żadnych analiz.- Wprost na pytanie czy została przeprowadzona analiza sensowności lokalizacji i zapotrzebowania na taką ilość miejsc postojowych dla takiej lokalizacji, odpowiedział wprost: nie przeprowadzono takich analiz. Mówimy sobie: odzyskujemy przestrzeń, żeby dojść starym miastem w miejsce, gdzie ono było, czyli na bulwary, nad rzekę. A teraz zaczynamy budowę starego miasta od parkingowca wielopoziomowego na samym środku, a później się to jakoś kamienicami obuduje. Do mnie ten pomysł nie przemawia - mówił Karol Nieradka.W ocenie szefa szczecińskiego oddziału SARP, jeżeli w ogóle mówić o budowie parkingowca w Szczecinie, to lepszą lokalizacją wydają się okolice dworca kolejowego i placu Zawiszy.