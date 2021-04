Dzwon zamiast Marszu dla Życia, czyli "Usłysz"

Dzwon powstał z inicjatywy podkarpackich obrońców życia. źródło: https://www.facebook.com/FundacjaMalychStopek

Dzwon nazwany "Głosem Nienarodzonych" stanie w niedzielę przy pomniku św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie pod nazwą "Usłysz" potrwa od południa do godz. 21 i jest organizowane zamiast Marszu dla Życia, który ze względu na obostrzenia epidemiczne nie odbędzie się.

Dzwon powstał z inicjatywy podkarpackich obrońców życia. W ubiegłym roku papież Franciszek pobłogosławił go i podkreślił, że dzwon będzie towarzyszył wydarzeniom mającym na celu przypominanie o wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.



- Mamy nadzieję, że każdy, kto przyjdzie w tych godzinach na Jasne Błonia, a mieni się obrońcą życia wydobędzie z tego dzwonu dźwięk uderzając jego sercem w kopułę dzwonu tak, aby ten dźwięk był zarazem świadectwem wartości życia - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.



Wszystko odbędzie się z zachowaniem obostrzeń epidemicznych.



- Zachęcamy do udziału i mamy nadzieję - nawiązując do słów papieża Franciszka - że dzwon obudzi wiele sumień - wierzy Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek.



To drugi rok, kiedy przez koronawirusa, nie odbędzie się Marsz dla Życia w tradycyjnym formie.