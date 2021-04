Desperacja wykonawcy oznaczenia SPP. Postawił słupki bez zgody ZDiTM [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Nowe miejsce przy ulicy Parkowej. Fot. słuchacz Rafał

Są problemy z malowaniem linii wyznaczających miejsca parkingowe - przyznają urzędnicy. Od kilku tygodni ZDiTM w Szczecinie uzupełnia oznakowanie poziome w Strefie Płatnego Parkowania tak, by było ono zgodne z prawem i można było legalnie pobierać opłaty.

W wielu miejscach jeszcze nie oznakowanych pojawiły się słupki z informacją, że w najbliższych dniach odbędzie się malowanie. Jest też groźba odholowania auta przez Straż Miejską.



Takie słupki nie będą już stosowane - zapewniała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



- Wykonawca został zobowiązany do usunięcia informacji w takiej formie, ponieważ to nie powinno tak wyglądać. Na to zgody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego absolutnie nie ma - mówiła Pieczyńska.



W sumie miasto musi uzupełnić kilkaset miejsc. Są z tym problemy, stąd decyzja o ustawieniu słupków - tłumaczyła Hanna Pieczyńska.



- Prawie desperacja wykonawcy, ponieważ mamy ogromny problem z kierowcami. Pomimo znaków pionowych z informacją, że będzie malowane oznakowanie w danych dniach, nie zabierają swoich aut - mówiła rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



To nie jedyne problemy. Miejsca wyznaczono np. tam, gdzie wcześniej umieszczono półkule uniemożliwiające parkowanie albo na chodniku z hydrantem.



Miasto musi uzupełnić oznakowanie po serii przegranych procesów. Sąd przyznał rację jednemu z mieszkańców i uznał, że opłaty można pobierać tylko tam, gdzie jest zarówno oznakowanie pionowe - czyli znaki oraz poziome - czyli linie.