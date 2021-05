Ruszyły zapisy na sobotnie warsztaty charytatywne - "Tańczymy dla Wiktora". Cały dochód zostanie przekazany na leczenie Wiktora Lewickiego, u którego zdiagnozowano guza mózgu IV stopnia. Do zebrania zostało prawie 7,5 mln zł.

Warsztaty skierowane są dla wszystkich bez względu na poziom umiejętności czy wiek - mówi Michał Pawłowski, właściciel szkoły tańca "Replay Dance Studio".- Planujemy zajęcia z latino dla kobiet, mamy zajęcia z hip-hopu dla dzieciaków od 8 do 13 roku życia. Dodatkowo dancehall, zajęcia z choreografii dla osób troszeczkę bardziej zaawansowanych. Harmonogram będzie dostępny na naszej stronie i na naszym fanpage'u na Facebooku - wyjaśnia Pawłowski.Zapisy ruszają już dzisiaj i potrwają do soboty lub do wyczerpania miejsc. Wystarczy wysłać maila na adres: zapisy@replay-dance.pl.