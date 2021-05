Loteria dla zaszczepionych. Zapytaliśmy, co sądzą o tym szczecinianie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przekroczony został w Polsce próg 50 procent osób pełnoletnich, które zarejestrowały się w systemie szczepień.

To jednak wciąż za mało, by osiągnąć odporność populacyjną. Rząd zachęca więc Polaków różnymi sposobami do szczepień. Między innymi poprzez Loterię Narodowego Programu Szczepień.- To jest według mnie bardzo indywidualna kwestia. Nie powinno być tak, że ktoś przekonuje kogoś do szczepienia. Uważam, że większość osób powinna pójść za głosem swojego własnego rozumu, a nie za tym, że ktoś go zachęca. - Ja akurat zachęcam do szczepienia. - Mnie ta zachęta by nie przekonała. Polacy to troszeczkę egoiści i nie zdają sobie sprawy, że mogą kogoś zarazić. - To raczej powinna być decyzja indywidualna. - Kto będzie się chciał zaszczepić, ten się zaszczepi. Chociaż pewnie jak dadzą pieniądze, to się zaszczepią ludzie - mówili szczecinianie.Na Loterię Narodowego Programu Szczepień rząd wyda 140 milionów złotych.