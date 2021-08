Zapytaj związkowca, czyli Solidarność na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozmowa o prawach pracowników, promocja zbiórki pod obywatelskim projektem ustawy o tak zwanych emeryturach stażowych. Zachodniopomorska Solidarność zaprasza na Jasne Błonia przy Pomniku Czynu Polaków.

- Dowiedziałam się, że można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. O tym się mówi, ale to gdzieś ucieka. Dostałam namiary, dla mnie to było pomocne. - Zbierają tutaj podpisy pod ustawą dotyczącą emerytur. Podpisałem. Chciałbym, żeby ludzie podpisywali tego typu rzeczy, bo chciałbym, żeby wszystko było w formie referendum. - mówili uczestnicy.



- Pytają o rozmaite problemy prawne, o kwestie mobbingu, o to jakie mają prawa wynikające z kodeksu pracy - wymienia Katarzyna Stróżyk z Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego.



- Jestem repatriantem, czyli Polakiem z dalekiego Wschodu. Mam duży staż, mam już swój wiek i jest ciężko - dodał jeden z odwiedzających Jasne Błonia.



W czwartek do godziny 17:00 i w piątek od 9:00 do 16:00 można będzie przyjść do związkowców z pytaniami, oczekując porady prawnej i aby wesprzeć propozycję zmian w emeryturach.