Zdalna nauka zestresowała szczecińskich uczniów

Nauka zdalna źle wpłynęła na emocje i samopoczucie 44 procent uczniów szczecińskich szkół - wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Wzięło w nich udział blisko dwa tysiące osób - mówi dr Barbara Chojnacka z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodaje, że badanie przeprowadzono w ostatnich dniach czerwca m.in. wśród uczniów klas 5-8 szkół podstawowych.



- Bardzo tęsknią do relacji rówieśniczych, do bezpośrednich spotkań z nauczycielami, do bezpośredniej edukacji, gdzie mogły liczyć na bezpośrednie wsparcie nauczyciela, dodatkowe wytłumaczenie, co nie było możliwe w edukacji zdalnej. Dla dzieci byłoby najlepsze, gdyby nauka stacjonarna trwała - podkreśliła dr Chojnacka.



Wyniki przeprowadzonych badań wraz z zaleceniami w ciągu kilku dni przekazane zostaną nauczycielom szczecińskich szkół. Część informacji trafi także do rodziców uczniów.



- Zostanie w najbliższych dniach rozesłana do wszystkich rodziców ulotka zawierająca informacje na co zwrócić uwagę, w jaki sposób pomóc, ale również adresy i telefony instytucji pozaszkolnych, do których uczeń czy rodzic może się zwrócić o pomoc - dodaje dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Lidia Rogaś.



Badania wykonane zostały przez firmę Profi Competece oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.