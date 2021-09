Dlaczego wybuchła II Wojna Światowa? Dyskusja w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Polska w 1939 roku blokowała plany zarówno kanclerza Niemiec Hitlera, jak i przywódcy sowieckiego Stalina - tak o przyczynach wybuchu II Wojny Światowej mówił w naszym studiu profesor Bogdan Musiał.

Podkreślił dużą rolę Związku Sowieckiego w rozpętaniu wojny. Cytował radzieckich przywódców m.in. Stalina, którzy we wrześniu mówili "wreszcie zaczęliśmy ofensywę".



- Stalin postrzegał, że na tym wygrał. Hitler zaczął wojnę, myśmy mu pomogli. W pewnym sensie sprowokowaliśmy go. Oczywiście go nie sprowokowali, bo mu się zachciało tej wojny. Przez wybuch II Wojny Światowej, Stalin był przekonany, że następne lata będzie miał krwawą wojnę w Europie. I to jest wersja Stalina, bo Stalinowi to było naprawdę na rękę - powiedział prof. Musiał.



Profesor Musiał uważa, że Polska w 1939 roku roku nie miała wyjścia, żaden pakt z Niemcami czy Sowietami nie uchroniłby nas przed wojną.



- Mogła się dołączyć, albo do Berlina, albo Związku Sowieckiego, ale i tak straciłaby niepodległość. To jest obojętne. Stałaby się wstępnie partnerem juniorem. Byłaby taką Słowacją w czasie okupacji. Polska miałaby wojnę. Tak czy owak, wojna by była. Tylko pytanie w jakiej konstelacji - powiedział prof. Musiał.



Zdaniem Musiała, pakt gospodarczy zawarty przed paktem Ribbentropp-Mołotow wystarczył Hitlerowi do ataku na Polskę.