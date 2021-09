Nowy most kolejowy powstanie w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Budimex wybuduje nowy most kolejowy w Podjuchach. W poniedziałek na pokładzie statku pasażerskiego białej floty podpisano umowę z wykonawcą. Koszt inwestycji to 375 milionów złotych.

Nowy most będzie o wiele wyższy od istniejącego, dzięki czemu swobodnie pod przęsłami będą mogły przepływać barki - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Istniejący most przez wiele lat uniemożliwiał żeglugę i wprowadzenie pierwszego prawdziwego, śródlądowego toru żeglugowego do Szczecina. Toru wodnego piątej klasy żeglowności, a więc zgodnie z Konwencją AGN. Dziś możemy zakomunikować, że ten okres mamy już za sobą.



Budujemy nie tylko drogi. Inwestujemy też w transport wodny, który jest najbardziej ekologiczny - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Kolejna bariera, kolejny próg, który będzie zlikwidowany. Znaczenie tego jest o wiele większe i o wiele szersze, bo tak jak realizujemy połączenia drogowe, tak samo istotna jest, o czym zawsze mówiliśmy, droga odrzańska, która ma być naszym oknem na świat.



Nowy most powstanie za dwa lata. Aby pociągi mogły wjeżdżać na wyższy most, trzeba przebudować też cały węzeł kolejowy w okolicach Podjuch.



Firma rozpocznie prace budowlane w ciągu miesiąca.



Stary most zostanie rozebrany, pozostanie tylko jedno zabytkowe przęsło.