Wsie wciąż nie chcą się szczepić

Mieszkańców wsi wciąż trudno przekonać do szczepień, ale powoli sytuacja się zmienia.

Organizatorzy akcji próbują przekonywać do przyjmowania środka m.in. podczas specjalnych festynów - wyjaśniała w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" Małgorzata Zybała - szefowa Koła Gospodyń Wiejskich "Malwy" z Tetynia.Jak podkreślała, wiele osób wciąż podchodzi nieufnie do szczepionek, ale część udało się przekonać - także podczas imprez dla mieszkańców poszczególnych rejonów.- Festyn, który się odbył właśnie w sierpniu, przyniósł rewelacyjne efekty, zdobyłyśmy najwięcej punktów, zaszczepionych zostało 58 osób. Jak na taką wieś jak nasza, to naprawdę dużo. Opornie to idzie, ale chyba ludzie powoli zaczynają się przekonywać, że jednak to jest ratunek dla nas, dla tych zdrowych i dla tych, którzy są szczególnie zagrożeni - osób chorych - tłumaczyła Zybała.Całej rozmowy można wysłuchać na stronie radioszczecin.pl