Jest wyrok dla kanibala. Sędzia zdradza drastyczne szczegóły [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Oskarżeni upiekli mięso ofiary na ognisku i zjedli - sąd zdradza szczegóły dramatycznej zbrodni, do której doszło w Łasku w 2002 roku. W poniedziałek w sprawie zapadł wyrok.

Robert M., który miał wydać polecenie zabicia ofiary, trafi za kratki na 25 lat. Do sprawcy Zbigniewa B. miał powiedzieć: „Wiesz co masz robić.” Po tych słowach Zbigniew B. podciął gardło ofiary i odciął mu głowę. Do zdarzenia doszło w 2002 roku nad jeziorem Osiek. Wcześniej oskarżeni ofiarę spotkali w smażalni ryb w Łasku. Ofiara miała być dłużna Robertowi M. pieniądze.



- W samochodzie doszło też do zdarzenia, w ramach którego Robert M. kłócił się z nieustalonym mężczyzną. Wtedy też - według ustaleń sądu - zaplanował jego zabicie, co zakomunikował Zbigniewowi B. - zdradza sędzia Tomasz Banaś z Sądu Okręgowego w Szczecinie.



Po tym, jak Zbigniew B. zabił ofiarę, rozczłonkował jego ciało - dodaje sędzia Banaś.



- Wypatroszył jego ciało i odciął od reszty ciała pięć kawałków tkanki miękkiej. Te kawałki ciała nabił na kijki, które miał w samochodzie i razem z Robertem M. rozdał je pozostałym mężczyznom, którzy piekli je na rozpalonym ognisku. Następnie każdy z uczestników tego zdarzenia spożył swój przydział - zdradził sędzia.



Nigdy nie ustalono tożsamości mężczyzny, miejsca gdzie spoczywa reszta jego ciała, ani dokładniej daty zgonu. Morderstwa i odcięcia głowy ofiary dokonał Zbigniew B, który zmarł w trakcie śledztwa.



Najważniejsze w sprawie były zeznania Rafała O., który opowiedział wielokrotnie przebieg zdarzeń. Pozostałych trzech mężczyzn, którzy brali udział w zdarzeniu, odpowiadało tylko za zbezczeszczenie zwłok. Groziło im 5 lat pozbawienia wolności, jednak czyn ten przedawnił się. Wyrok nie jest prawomocny.