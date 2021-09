Trwają prace przygotowawcze do podniesienia składu niemieckiego pociągu, który wykoleił się w Kołbaskowie.

Operacja rozpocznie się w środę. Niemiecki przewoźnik wielokrotnie przekładał termin wywiezienia wagonów, które zalegają w okolicy torowiska.Przypomnijmy: dwa wagony wykoleiły się po wypadku, do którego doszło pod koniec lipca. Ciężarówka wjechała na przejeździe kolejowym w pociąg z Berlina do Szczecina. Dwa wagony pozostawiono na poboczu, reszta składu odjechała do Berlina.Operacja podnoszenia rozpocznie się w środę o poranku i może potrwać do późnych godzin nocnych. Pociąg transportowany będzie ciężarówkami.