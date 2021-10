Mężczyzna strzelał do dzieci z przedszkola w Mierzynie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mężczyzna strzelał do dzieci, które bawiły się na placu zabaw w przedszkolu w Mierzynie. Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek.

Na miejsce natychmiast została wezwana policja. Żadnemu dziecku nic się nie stało.



Miał to zrobić z okna mieszkaniec budynku, który sąsiaduje z przedszkolem - mówi Beata Nowicka, dyrektorka zespołu przedszkoli w Mierzynie.



- Bywały sytuacje, gdzie z okna machał do dzieci, lusterkiem puszczał zajączki. To tyle, żadnych innych bliższych kontaktów nie było - mówi dyrektorka.



Katarzyna Leśnicka z policji w Policach przyznaje, że w domu mężczyzny zabezpieczono broń, trwają jednak dalsze czynności. Specjaliści sprawdzają m.in. rodzaj pocisków.



- Na razie została zabezpieczona broń. Zostanie zbadana pod kątem legalności i jakiego jest rodzaju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prędkość wyrzutowa pocisku jest tak niska, że nie kwalifikuje tej wiatrówki do tego, że jest oznakowane jako broń - tłumaczy Leśnicka.



Według naszych informacji, mężczyzna miał strzelać do dzieci śrutem. Podejrzany na razie został przesłuchany i pozostaje na wolności.