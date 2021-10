Siłownia okrętowa wirtualnie [ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Symulator silników wolnoobrotowych - które używane są na największych statkach - otwarto w środę w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Studenci będą mogli wirtualnie zapoznać się z siłownią okrętową, nie opuszczając budynku uczelni.



- Ten sprzęt umożliwia przede wszystkim szkolenie w warunkach "szkolnych" naszych mechaników, którzy w przyszłości planują pracę na statkach bez kontaktu z prawdziwą, fizyczną siłownią statku. Ten sprzęt odzwierciedla praktycznie w 100 proc. wszystkie cechy takiej siłowni - mówi Arkadiusz Tomczak, prorektor do spraw morskich Akademii Morskiej w Szczecinie.



Symulator dostarczyła jedna z największych firm projektujących silniki okrętowe. Największy silnik tej firmy ma prawie metr średnicy tłoka.



- Nasz najmniejszy silnik ma średnicę cylindra 35 centymetrów i moc około 750 kW. Największe mają 92 cm średnicy, są zainstalowane na największych statkach - mówi Grzegorz Sudwoj z WinGD.



Symulator to właściwie dwa wielkie ekrany i okulary. W Polsce jest to jedyny tego typu symulator. Szacuje się, że tego typu silniki napędzają kilkanaście procent statków na świecie.