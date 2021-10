Kłótnia radnych o podwyżki opłat w mieście

Inwestycji w mieście będzie mniej, bo będą mniejsze wpływy z budżetu państwa do budżetu Szczecina - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" radny Koalicji Samorządowej Marek Kolbowicz.

Za to będzie więcej pieniędzy w kieszeni podatnika - odpowiadał mu radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Ussarz i kontrował, dlaczego ciągle wespół z Platformą Obywatelską podwyższacie opłaty za śmieci.- Czteroosobowa rodzina będzie obecnie płacić prawie 200 zł miesięcznie. Za spalarnię wydaliśmy prawie 700 milionów złotych i co my mamy z tego? Nic. To jest skandal, jak jest zarządzane to miasto - mówił Ussarz.- Podwyżka jest konkretnie na cyfrach. To jest 50 groszy od metra sześciennego. Jeżeli przeciętny mieszkaniec zużywa trzy metry, to jest 1,5 zł od głowy więcej. Nie 50 złotych. Panie Maćku, bardzo proszę, bo będzie pan nazywany kłamczuszek, z długim noskiem - mówił Kolbowicz.Cała audycja do wysłuchania na naszej stronie dedykowanej programowi " Radio Szczecin na Wieczór ".