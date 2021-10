Wilki na wyspie Wolin to bardzo dobra informacja

Fot. pixabay.com / christels (CC0 domena publiczna)

Mamy wilki na wyspie Wolin - potwierdza Nadleśnictwo Międzyzdroje. O tym, że zwierzęta te widziano m.in. w miejscowościach Łojszyno i Sierosław, informował portal kamienskie.info.

To dobra wiadomość, świadczy o szerokiej bioróżnorodności - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Marcin Stosik z Nadleśnictwa Międzyzdroje.



- Na terenie samej wyspy mamy jedną rodzinę i szacujemy, że są to cztery osobniki. Na lądzie mamy kolejną z identyczną liczbą. Mamy też kilka pojedynków, są to samce, które gdzieś się przemieszczają - mówił Stosik.



To bardzo wyważona liczba, nie powinniśmy się bać wilków - dodał Marcin Stosik.



- Nie ma co demonizować tego gatunku. Jedno co trzeba zrobić, jak z każdym zwierzęciem, uszanować jego miejsce w przyrodzie. Nie starać się go niepokoić, bo wówczas faktycznie może zareagować w nienależyty sposób - mówił Stosik.



Wilk jest pod ścisłą ochrona gatunkową. Jeszcze 10 lat temu w naszym kraju żyło około 500 osobników, teraz według szacunków jest ich cztery razy więcej.