Szpital pobiera krew pępowinową, by ratować innych

Fot. PBKM Fot. PBKM

Klinika Położnictwa i Ginekologii szpitala na szczecińskich Pomorzanach przystąpiła do akcji pozyskiwania krwi pępowinowej od kobiet rodzących na oddziale szpitala. To inicjatywa Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Zainteresowanie jest spore - kobiety są coraz bardziej świadome znaczenia i roli komórek macierzystych i krwi pępowinowej. Przekazanie krwi do banku publicznego, na cele społeczne, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw do niej. Dodatkowo pacjentce wykonywane są z krwi niezbędne badania m.in. wirusologiczne. Akcja potrwa do 4 listopada.



Komórki macierzyste są tzw. komórkami wielopotencjalnymi - mają zdolność do samoodnowy, a oprócz tego to właśnie z nich mogą powstawać wszystkie tkanki organizmu - kostna, mięśniowa, nerwowa, łączna oraz same krwinki. Wykorzystuje się je w przeszczepach autologicznych (gdy komórki macierzyste dawcy są przeszczepiane jemu samemu) oraz allogenicznych (gdy dawca przekazuje komórki innej osobie - biorcy spokrewnionemu lub niespokrewnionemu). Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są przy tym dużo bardziej skuteczne niż komórki macierzyste dawców dorosłych.



Przeszczepiane są np. w przypadku konieczności odbudowy układu krwiotwórczego i odpornościowego, są ratunkiem w przypadku leczenia chorób nowotworowych czy metabolicznych. To praktycznie niemożliwy do wyprodukowania optymalny lek dla danego chorego.



Dni Krwi Pępowinowej to akcja społeczna, która odbywa się w polskich szpitalach po raz szósty. Jej celem jest zwiększenie publicznych zasobów krwi pępowinowej w Polsce, a tym samym wzrost liczby przeszczepień komórek macierzystych.