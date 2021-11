Na szczecińskim zamku króluje wino [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwa Pierwszy Festiwal Wina na Zamku. Wspaniała okazja dla mieszkańców i odwiedzających, aby rozkoszować się smakiem regionalnego wina, ale nie tylko.

Na miejscu można również posmakować regionalnych produktów oraz wysłuchać prelekcji o winiarstwie. Całemu wydarzeniu, jak na festiwal przystało, towarzyszy muzyka, która wspaniale komponuje się ze smakiem regionalnych rarytasów.- Jest bardzo fajnie, to pierwszy festiwal w naszym województwie. Piękna sprawa, jest trochę zimno, ale na szczęście wino rozgrzewa. - Bardzo mi się podoba, jest pysznie, aromatycznie. Lokalny patriotyzm i wiedza, że te wina robione tu w okolicy są bardzo dobre, skusiły mnie, aby dziś tutaj przyjść. - Wina warto pić dla zdrowia. Wino ma na pewno jakieś właściwości zdrowotne, te czerwone ma chyba taniny i po prostu dobrze smakuje! - odpowiadali uczestnicy imprezy.Festiwal Wina Pomorza Zachodniego rozpoczął się w sobotę o godzinie 11 i potrwa do 21. W niedzielę natomiast wina będziemy mogli skosztować od godziny 10 do 18.