Goście "Kawiarenki politycznej" o tragicznej śmierci 30-latki

Goście "Kawiarenki politycznej" mówili o tragicznej śmierci 30-latki w Pszczynie. Kobieta trafiła do szpitala po tym, jak odeszły jej wody, z żywą ciążą, z wadami genetycznymi. Płód zmarł następnego dnia. Lekarze zlecili cesarskie cięcie, kobieta zmarła najprawdopodobniej z powodu sepsy.





W sobotę w związku z tą bulwersującą sprawą ulicami polskich miast, także Szczecina przeszły marsze pamięci.- Prokuratura zbada przyczyny zgonu, więc ja bym nie ferował wyroków, dopóki prokuratura nie postawi komuś jasno zarzutów bądź wyrok nie zostanie ogłoszony przez sąd - mówił Rafał Niburski, radny Prawa i Sprawiedliwości. - Było zagrożone życie matki, więc w tym przypadku z tego, co ja się orientuje, są przepisy, które zezwalają na dokonanie aborcji.- To nie powinno się w ogóle zdarzyć i teraz jest pytanie, w jaki sposób zapobiec takim tragediom na przyszłość. Politycy też ponoszą, pośrednio, odpowiedzialność za tą śmierć - uważa Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa z PSL-SLD.Nie jestem lekarzem. Nie mam wiedzy medycznej, ale lekarze powinni zareagować w inny sposób. Jeżeli w ogóle chodzi o opiekę poporodową, okołoporodową, to zdarza się niestety cały czas, że kobiety w ciąży czasem umierają. Nie da się wyeliminować całkowicie tego problemu. W statystykach między 10 a 15 kobiet rocznie w Polsce ginie przy okazji ciąży - powiedział Jakub Kozieł z Konfederacji.Przepisy aborcyjne w Polsce zostały zmienione po tym, jak Trybunał Konstytucyjny rok temu orzekł, że przerywanie ciąży, ze względu na wady czy uszkodzenie płodu jest nielegalne. Aborcja obecnie jest w Polsce możliwa w przypadku zagrożenia życia matki oraz gdy ciąża jest efektem przestępstwa.Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w związku z pojawiającymi komentarzami związanymi ze śmiercią 30-letniej ciężarnej pacjentki w szpitalu w Pszczynie."W przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety (np. podejrzenia zakażenia dotyczącego jamy macicy, krwotoku itp.), zgodne z prawem jest niezwłoczne zakończenie ciąży w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ustawa ta wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia matki" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia. Resort wskazuje przy tym, że są to przesłanki rozłączne - wystąpienie jednej z nich powinno spotkać się z reakcją lekarza.