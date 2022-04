Co z nowym rondem w Stargardzie? Inwestycje drogowe coraz droższe

Projekt zakłada budowę ronda turbinowego u zbiegu ulicy Szczecińskiej i Placu Zgody. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Projekt zakłada budowę ronda turbinowego u zbiegu ulicy Szczecińskiej i Placu Zgody. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Oferta na budowę nowego ronda w Stargardzie u zbiegu ul. Szczecińskiej i pl. Zgody okazała się znacznie droższa, niż zakładał Powiat Stargardzki.

Planowana inwestycja otrzymała blisko 11,5 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład. Powiat szacował całość projektu na 12 mln zł. Firma STRABAG, która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu, zaproponowała ponad 17 mln zł.



W tej sytuacji powiat musiałby dopłacić ponad 7 mln zł, uwzględniając kolejne ryzyka wokół projektu, lub unieważnić przetarg. Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska przyznaje, że powiatowy samorząd stoi przed trudną decyzją.



- Bezpośredni wpływ mają zmieniające się w dynamicznym tempie ceny materiałów i nie do końca przewidziane wzrosty wynagrodzeń. Taniej to chyba już nie będziemy realizować inwestycji drogowych - powiedziała Iwona Wiśniewska.



Najpóźniej do końca kwietnia Starostwo zdecyduje, czy przyjąć ofertę STRABAGU. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na ul. Szczecińskiej jednak pod warunkiem, że powiat zapłaci wykonawcy znacznie więcej.



- Przewidzieliśmy okres realizacyjny na rok 2022-23. Mamy jeszcze trochę czasu. Nikt nie chciałby stanąć przed takimi dylematami, przed którymi dziś stoi Zarząd Powiatu - dodała.



Projekt zakłada budowę ronda turbinowego u zbiegu ulicy Szczecińskiej i Placu Zgody. Inwestycja ma wyeliminować też kolizyjne skrzyżowanie z ulicami Kościuszki i Wileńską.