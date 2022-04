W forcie Gerharda w Świnoujściu znaleziono skarb [ZDJĘCIA]

Fot. Fort Gerharda Świnoujście

Na forcie Gerharda w Świnoujściu znaleziono skarb. Niemal 80 letni, ręcznie haftowany sztandar pruski wykopali pracownicy fortu, którzy robili wiosenne nasadzenia.

Skarb pod ziemią spoczywał 77 lat, a jego znalezienie było niemałym przypadkiem - mówi Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda.



- Jedna z koleżanek, która zamierzała założyć nowy zieleniec, natrafiła zaledwie kilka centymetrów pod ziemią, na metalową przeszkodę, bardzo się zdziwiła, gdy okazało się, że to wiaderko nie jest puste. Po delikatnym rozwinięciu okazało się, że ten kawałek płótna to prawdziwy pruski sztandar - mówi Piwowarczyk.



Dodaje, że zabytek, przed znalezieniem sporo przeszedł.



- Niestety stan sztandaru nie jest najlepszy, przeleżał 77 lat w metalowym wiaderku w ziemi, to i tak cud, że zachował się w takim stanie - dodaje Piwowarczyk.



O dalszych losach sztandaru zdecyduje Wojewódzki Konserwator Zabytków, od którego zależeć będzie, gdzie w przyszłości znajdzie się eksponat.