Stadion w Węgorzynie z nowym imieniem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od dziś nowy Stadion Miejski w Węgorzynie nosi imię Stanisława Pawłowskiego. O godz. 14.00 odbyło się oficjalne otwarcie obiektu po modernizacji.

W programie, oprócz odsłonięcia pamiątkowej tablicy, odbyła się m.in defilada z udziałem orkiestry oraz mecz piłki nożnej Sparty Węgorzyno z Iskrą Pomień.



- Cieszę się, bo nie było dawno nowego stadionu, będzie więc można grać. Trenuję i jutro będziemy grać mecz. Będę się tu pojawiał, jak najczęściej. - Syn przychodzi tutaj do Sparty na treningi dwa razy w tygodniu. To będzie miejsce spotkań wszystkich młodych. Tu w mieście nie ma zbyt wielu takich miejsc, aby wyjść czy pobiegać - opowiadają mieszkańcy Węgorzyna.



- Dzisiaj otwieramy nasz zmodernizowany obiekt, nasze boisko, murawę i bieżnię. To moment wyczekiwany mocno, więc możemy uroczyście świętować to, co udało nam się przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki zrobić - dodaje Monika Kuźmińska, burmistrz gminy Węgorzyno.



Stanisław Pawłowski całe życie poświęcił dla sportu. Był m.in. prezesem klubu Sparta Węgorzyno i dbał o jego rozwój.



Całkowity koszt modernizacji stadionu wyniósł prawie 700 tysięcy złotych.