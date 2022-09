Rewolucja w badaniu zeza [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

StrabiScan - tak nazywa się nowe "dziecko" szczecińskiego PUM-u oraz firmy CX Engineering.

Urządzenie znacznie przyspieszyć ma badanie u dzieci pod kątem zeza. Głównie przy wykorzystaniu systemów wizyjnych i wirtualnej projekcji stereoskopowej - mówi prezes firmy CX Engineering Piotr Barański. - Prototyp już jest i działa. To funkcjonalny prototyp, czyli taki, który dowodzi działania technologii. W tym momencie skupiamy się na budowie prototypu docelowego, wzorcowego pierwszego urządzenia. One będzie gotowe na przełomie stycznia i lutego 2023 roku. Następnie rozpoczniemy proces certyfikacji i naszym celem jest przedstawienie urządzenia we wrześniu przyszłego roku.



Dzięki nowej technologii znacznie przyspieszony zostanie czas do wykonania operacji - mówi kierownik zespołu twórców technologii dr Monika Modrzejewska. Dodaje jednocześnie, że nowe urządzenie trafić może już w przyszłym roku do szpitali nie tylko w Polsce, ale i na świecie.



- Prace już trwają, demonstrator powstał. Już jest rozbudowywany, następuje jego bardziej nowoczesny rozwój. To będzie nasze dziecko. Rzeczywiście z oddziału okulistyki dziecięcej. To jedyny w swoim rodzaju nowoczesny twór, który na pewno będzie służył nam wszystkim, a na pewno wielu dzieciom z chorobą "zezową" - podkreśla dr Modrzejewska.



Jest szansa, że pierwszy StrabiScan trafi do szczecińskiego szpitala na Pomorzanach już wiosną przyszłego roku.