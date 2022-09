Niemcy walczą o swoje interesy. Brudziński ostro o polskiej opozycji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Każda inwestycja na Pomorzu Zachodnim, która godzi w niemieckie interesy od razu spotyka się z protestem ich polityków - europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński zwracał uwagę w "Rozmowach pod krawatem", że do tego celu wykorzystywana jest sprawa śnięcia ryb w Odrze.

Polityk przywoływał tu ostatnią debatę w Parlamencie Europejskim dotyczącą sytuacji na rzece, kto i co mówił w tej sprawie.



- W większości byli to Niemcy. Każdy z nich, niezależnie, z jakich politycznych stron się wywodzili, mówili jedno: Polska musi natychmiast zaprzestać prac regulacyjnych na Odrze. Polska musi natychmiast zaprzestać jakichkolwiek inwestycji na Odrze. Sami uregulowali wszystkie rzeki. U boku Berlina są bodajże cztery ringi wodne. Ze Szczecina można dopłynąć do Antwerpii, a nawet do Marsylii, czyli cała Europa Zachodnia przerzuca swój transport na wodę, reguluje rzeki. Tylko Polakom nie wolno tego robić - powiedział Brudziński.



Jak mówił Joachim Brudziński, gdy można zrozumieć Niemców walczących o własne interesy, tak "porażające" jest to, że w sukurs idą im działacze polskiej opozycji, tu cytat, "polityczni idioci Moskwy i Berlina, którzy atakują i plują na własny kraj".