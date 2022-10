Sybiracy patronem Liceum Ogólnokształcącego w Szczecińskiej Szkole Florystycznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W uroczystości nadania imienia, a także przekazania sztandaru wzięli udział przedstawiciele Związku Sybiraków w Szczecinie. Było to już kolejne spotkanie uczniów z zesłańcami.

To spotkanie jest dla nas ważną lekcją, nie tylko historii - mówi uczennica liceum, Wiktoria Gralak.



- Na pewno wyciągamy z tego wiele do własnego życia, bo jest to głęboka i wzruszająca historia. Dowiadujemy się jak to wyglądało z ich strony i staramy się wspierać - powiedziała.



Jak mówi wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków, Tadeusz Słonina, współpraca ze szkołą jest szansą na zachowanie pamięci o Sybirakach.



- To jest kultywowanie pamięci o nas - Sybirakach. Sądzę, że ta współpraca na następne lata pozwoli nam nie zapomnieć o Golgocie Wschodu. Wyraziliśmy zgodę na patronat nad tym liceum - dodał Tadeusz Słonina.



Liceum jest drugą szkołą w Szczecinie, której nadano imię Sybiraków. Wcześniej patronatem objęli Gimnazjum nr 7.