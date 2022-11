RSnW: propozycje PiS odnośnie wyborów

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią przyszłego roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To są postulaty podnoszone od dawna - tak o proponowanych zmianach w podczas przyszłych wyborów mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór", poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi m.in. o pracę kamer podczas liczenia głosów i większą liczbę obwodowych komisji wyborczych. Zmian nie będzie natomiast przy podziale mandatów ani w okręgach wyborczych. Projekt w tej sprawie ma trafić do Sejmu.



Każdy, komu zależy na transparentności, nie będzie mieć problemów z akceptacją kamer przy liczeniu głosów. Z kolei każdy, komu zależy na demokracji, poprze większą liczbę komisji - argumentował poseł PiS, Leszek Dobrzyński.



- Żeby proces demokratyczny był jak najszerszy, żeby ludzie mieli do niego jak najwięcej zaufania, żeby chcieli w nim uczestniczyć... Czemu by obywatelom nie ułatwić?! Ułatwiamy obywatelom dotarcie do komisji, będą mieli bliżej, komisji będzie więcej - wyliczał.



To racjonalne zmiany - ocenia profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Maciej Drzonek.



- Żadna partia nie powinna się temu przeciwstawić. I Platforma i PiS nawzajem sobie zarzucają, że może dojść do jakichś dziwnych historii z liczeniem głosów, to powinni to poprzeć. Jeśli to zostanie nagrane, zarejestrowane albo wręcz upublicznione online, to jest najlepsza tego kontrola - powiedział.



Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią przyszłego roku.