Rodzinne gotowanie ze słynnym szefem kuchni w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Krokiety z mięsem, kutię czy rybę na warzywach, będą mieli za zadanie przyrządzić w sobotę nasi słuchacze, którzy wygrali wyjazd do Bel Mare i Aqua Resort w Międzyzdrojach.

Wszystko to podczas rodzinnych, kulinarnych zawodów pod okiem Kurta Schellera jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie. Jury oceni wygląd, smak i porządek w kuchni. A to nie jedyna atrakcja konkursowego wyjazdu. Zwycięskie rodziny bawiły się już m.in. w hotelowej sali z automatami do gier oraz na ściance wspinaczkowej.Wszystko zakończy uroczysta kolacja z pokazem kulinarnym Kurta Schellera. Relacje przez cały dzień w programach Radia Szczecin oraz na radiowych stronach w sieci.