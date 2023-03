Światowy Dzień Wody. Finał konkursu na fraszkę o wodzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

O wodzie można pisać w piękny sposób - dowiedli tego zachodniopomorscy uczniowie. Wzięli oni udział w konkursie na fraszkę o wodzie, organizowanym przez szczeciński Sanepid.

W ostatnim etapie konkursu wzięło udział 46 utworów, z których najlepsza okazała się fraszka Aleksandry Oleksiak z Tuczna, która - jak sama przyznaje - nawiązywała do najlepszego w tej dziedzinie autora.- Omawialiśmy wiersz Jana Kochanowskiego i do tego chciałam nawiązać; o zdrowiu, zwierzętach i przyrodzie - wyliczała Aleksandra.Budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów - również przez takie konkursy - jest bardzo ważne - ocenia wojewoda Zbigniew Bogucki. To oni potem będą dbać o planetę i środowisko.- To wy będziecie decydować, mimo, że jesteście jeszcze w szkole podstawowej. Za chwile szkoła średnia, przynajmniej część z was, a później dalsza droga, którą będziecie budować sami - podkreślił wojewoda.Konkurs odbył się z okazji Światowego Dnia Wody. Został on ustanowiony przez ONZ w 1992 roku i ma na celu promowanie poprawienia gospodarki wodnej na świecie.