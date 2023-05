Podpułkownik Zbigniew Piasecki czyli "Czekolada" świętuje 96. urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W sobotę swoje 96. urodziny obchodzi podpułkownik Zbigniew Piasecki, ps. Czekolada.

Z tej okazji przy ul. Małopolskiej w Szczecinie odbyła się uroczystość na cześć jubilata. Kilkadziesiąt osób odśpiewało "dwieście lat", pułkownik otrzymał również kartki i laurki przygotowane przez uczniów i przedszkolaków.



- To dla mnie niesamowita niespodzianka; tylu ludzi mnie zna, coś o mnie wie i dlatego przyszli do mnie. Ale ja nawet nie wiem, czy ja na to zasłużyłem - powiedział.



- Czego można życzyć jubilatowi? - dopytywał przybyłych reporter Radia Szczecin.

- Myślę, że 200 lat i spokojnej starości. To taki wiek, że najważniejsze, żeby komfort życia był. - 200 lat, bo nic innego nie wypada. I zdrowia. - Żebyśmy zawsze o nim pamiętali, żeby to, czego dokonali bohaterowie tacy, jak pan Zbyszek, żeby to zawsze było w pamięci, w historii - mówili.



Podpułkownik Zbigniew Piasecki urodził się 27 maja 1927 roku w Warszawie. Był harcerzem Szarych Szeregów i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu został skierowany na roboty przymusowe do III Rzeszy; zdołał jednak uciec z transportu.



Sobotnią akcję przygotowali dla pułkownika jego przyjaciele z "Paczki dla Bohatera".