Premier rozmawiał o bezpieczeństwie z uczniami szkoły na Bezrzeczu [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Premier Mateusz Morawiecki podczas jednodniowej wizyty w naszym regionie odwiedził uczniów szkoły podstawowej w podszczecińskim Bezrzeczu.

Uczestniczył w lekcji z zakresu bezpieczeństwa drogowego w ramach „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka" - organizowanej przez Inspekcje Transportu Drogowego.



Polska jest nagradzana za najwyższe bezpieczeństwo w ruchu drogowym - podkreślał premier Morawiecki.



- Dostała znakomitą europejską nagrodę za najwyższe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Za zapewnienie tego bezpieczeństwa. Właśnie dlatego macie też te koszulki odblaskowe, żeby być bezpieczniejszym - mówił premier.



Przez ostatnie 8 lat spadła liczba wypadków drogowych.



- W ostatnich latach udało nam się zmniejszyć liczbę tych wypadków. Zmniejszyła się między rokiem 2015-16, jak pewnie część z Was się rodziła, a 2022 r. o ponad 11 tysięcy wypadków rocznie. To znaczy, że mniej jest złamanych rąk, nóg, kręgosłupów, życia - mówił premier.



W czwartek Mateusz Morawiecki uczestniczy też w otwarciu fabryki Polimery Police, należącej do Grupy Azoty.