Korki na drogach S3 i S6

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Duże korki na obwodnicy Goleniowa i drodze S3. Kierowcy zjeżdżający w stronę Szczecina z S6 muszą przygotować się na stanie w kilkunastokilometrowym korku.

- Od zjazdu na Żółwią Błoć i Goleniów lotnisko aż do wjazdu na S3 jest ogromny korek. Dla osób, które chcą przejechać proponuję zjechać na Goleniów w miejscowości Rurzyca i wyjechać spokojnie w Dąbiu - mówi słuchacz.



Problemy z przejazdem, również w stronę Szczecina na wysokości Rurki oraz od węzła Kliniska do węzła Rzęśnica - w okolicach Rzęśnicy doszło do kolizji dwóch samochodów, samochody zostały zepchnięte na pas awaryjny, w zdarzeniu nikt nie został ranny.



Więcej informacji z dróg w audycji Lato Kierowców od godziny 14.