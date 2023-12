Ekspert kredytowy o tym, co rządowy program zmienił na rynku mieszkaniowym

Rządowy program "Bezpieczny kredyt 2 procent" na zakup pierwszego mieszkania zwiększył liczbę osób posiadających własne lokum, a zmniejszył liczbę wynajmujących nieruchomości - ocenia w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin ekspert kredytowy, Ewelina Czaplińska.

A co mogłoby się zdarzyć w momencie zlikwidowania programu? - Można oczekiwać 5-8-procentowego spadku cen nieruchomości - wyjaśnia ekspert. - Jednak, jak wiemy, rząd będzie dążył do tego, żeby nie likwidować tego programu, zwiększyć środki i go przedłużyć. Zobaczymy, na jakich warunkach. Najprawdopodobniej skorzystają na tym deweloperzy czy osoby, które sprzedają swoje nieruchomości, bo będą miały pole manewru do zwiększania cen za zakup.Prawie 60 tysięcy wniosków złożono o kredyt 2 procent - takie dane w październiku przedstawił Związek Banków Polskich.