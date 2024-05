Odbudowa wielkiej stoczni to "miliony złotych zatopionych na dnie" [ZDJĘCIA]

Miliony złotych na dnie - tak wyniki audytu w szczecińskiej stoczni Wulkan komentuje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Spółka poniosła straty m.in. na trzykrotnie droższym i opóźnionym o dwa lata doku dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Inwestycja - według raportu - może narazić firmę nawet na 180 milionów złotych straty.Wnioski z audytu są porażające - mówi wiceminister Marchewka.- Mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo trudna. Przez ostatnie lata budowano propagandowy, fałszywy obraz odbudowy wielkiej stoczni. Zamiast tego była tylko propaganda, a efektem tego są wielomilionowe straty i miliony złotych zatopionych na dnie - mówi Marchewka.Budowano wielką stocznię "za wszelką cenę" - zaznacza pełniący obowiązki prezesa spółki Paweł Bartoszewski.- To jest na poziomie operacyjnym strata w wysokości 152 milionów złotych, a na poziomie netto to jest około 135 mln zł. Poprzednie lata nie były o wiele lepsze, bo tak naprawdę ze stratą mamy do czynienia od 2020 roku. Ale to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, to jest jakiś koszmar ekonomiczny - mówi Bartoszewski.W tej sprawie obecny zarząd skierował zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.