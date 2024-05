Samoprzylepna taśma biobójcza – wynalazek naukowca ZUT

Jak tłumaczy pomysłodawca, dr inż. Adrian Krzysztof Antosik, nośnik taśmy samoprzylepnej zawiera olejki eteryczne uwalniane w czasie i to właśnie przez to wykazuje właściwości biobójcze. źródło: Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT Jak tłumaczy pomysłodawca, dr inż. Adrian Krzysztof Antosik, nośnik taśmy samoprzylepnej zawiera olejki eteryczne uwalniane w czasie i to właśnie przez to wykazuje właściwości biobójcze. źródło: Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

Sposób otrzymywania samoprzylepnej taśmy o właściwościach biobójczych opatentował naukowiec szczecińskiego ZUT.

To dzięki zastosowaniu kleju na bazie silikonu, który wykazuje się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury - do 300 stopni Celsjusza. Dzięki temu taśma może być wykorzystana w nietypowych miejscach.



Jak tłumaczy pomysłodawca, dr inż. Adrian Krzysztof Antosik, nośnik taśmy samoprzylepnej zawiera olejki eteryczne uwalniane w czasie i to właśnie przez to wykazuje właściwości biobójcze.



Taśma znajdzie zastosowanie w przemyśle ciężkim i samochodowym, ciepłownictwie czy kosmonautyce.



Można ją będzie naklejać np. w autach-chłodniach, garderobach, pomieszczeniach szpitalnych czy pełniących funkcje laboratoryjne.



Wynalazca prowadzi obecnie rozmowy z firmami zainteresowanymi wdrożeniem pomysłu.