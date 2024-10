Stargard robi porządki na jesień

Kontenery na odzież - fot. słuchacz

Z ulic znikną kontenery, do których można wrzucać używane ubrania. To z powodu skarg mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że wokół pojemników często panuje bałagan, zalega porozrzucana odzież, a same kontenery są brzydkie i brudne.

Do tego nie ma na nich danych kontaktowych właścicieli, a część z nich została ustawiona nielegalnie. Te, które stanęły bez odpowiednich pozwoleń zostaną usunięte. To około 30 pojemników. Na razie pojawiły się na nich informacje, że właściciel ma je zabrać.



Kontenery ostatecznie znikną w ciągu kilkunastu dni.