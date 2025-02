Barwy kampanii: Trzaskowski deklaruje liberalizację ustawy aborcyjnej

Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Rafał Trzaskowski zapowiada "jak najszybszą" liberalizację ustawy aborcyjnej, jeśli zostanie prezydentem RP.

Kandydat KO na prezydenta odpowiadając na pytania internautów nie wykluczył, że w razie potrzeby złoży swój projekt:



- Jak najszybsza liberalizacja ustawy aborcyjnej. Mam nadzieję, że jeżeli ja bym został prezydentem, że już nie będzie można używać prezydenta Dudy jako wymówki, i że większość w Sejmie się znajdzie do tego, żeby to prawo zmienić. Jeżeli nie będzie w Sejmie tego typu inicjatywy, ja złożę swoją inicjatywę i będę namawiał, naciskał i robił absolutnie wszystko, żeby to kobieta decydowała swoim życiu i zdrowiu, i to państwu gwarantuje - mówi Trzaskowski.



Wybory prezydenckie odbędą się w drugiej połowie maja.