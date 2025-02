"Samorządy Naprzód"; poparcie dla Trzaskowskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- Rafał Trzaskowski to kandydat, który z krwi i kości wywodzi się z naszego środowiska - zachodniopomorscy samorządowcy włączają się w akcję "Samorządy Naprzód".

W inicjatywę głosowania w wyborach prezydenckich na kandydata Koalicji Obywatelskiej zaangażowało się do tej pory ponad 2 600 samorządowców.



Jak mówi koordynator akcji w Zachodniopomorskiem, marszałek Olgierd Geblewicz, Polska zasługuje na prezydenta, który rozumie i czuje samorząd.



- Samorząd - mogę to powiedzieć jako samorządowiec z 20 letnim stażem - dzisiaj jest na pewnym zakręcie. My z tego zakrętu staramy się coraz bardziej wychodzić, ale wiemy doskonale, że Polski Ład spowodował, że polskie samorządy zostały po prostu ograbione z pieniędzy. Na razie udało się dzięki inicjatywie Rafała Trzaskowskiego część tych pieniędzy dla samorządów odzyskać - podkreślił marszałek Geblewicz.



W akcję włączyła się też przewodnicząca zachodniopomorskiego sejmiku Teresa Kalina.



- Wszyscy ci, którzy wiedzą, co to jest samorząd, jaka jest jego rola na pewno będą wspierali Rafała Trzaskowskiego, ponieważ on rozumie nas i rozumie rolę samorządu w życiu społecznym - argumentowała.



Chęć startu w wyborach prezydenckich zadeklarowało do tej pory 22 kandydatów, zarejestrowano 19 komitetów wyborczych.



Pierwsza tura wyborów odbędzie się 18 maja, ewentualna druga - 1 czerwca.



