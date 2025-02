Grzegorz Braun w Słowianinie. Zdania w "Kawiarence politycznej" podzielone

Podzielone głosy i burzliwa dyskusja wśród gości "Kawiarenki politycznej". Chodzi o wizytę Grzegorza Brauna w Szczecinie. Na potrzeby kampanii wyborczej, miejski Dom Kultury Słowianin został wynajęty byłemu reprezentantowi Konfederacji.

- Dyrektorzy publicznych jednostek czy innych instytucji miasta Szczecin, powinni uważać komu udostępniają obiekt - twierdzi Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej. - Jestem oburzona. Jego rasistowskie poglądy nie mogą być akceptowane. Ja z punktu widzenia radnej, uważam że to zły pomysł i mam nadzieję, że pan dyrektor wycofa się z tej decyzji.Żadnej sensacji w wynajęciu sali nie widzi Magdalena Sosnowska z Konfederacji, dodając, że Teatr Polski w Szczecinie też na potrzebę kampanii wynajął salę Rafałowi Trzaskowskiemu.- Ja nie mam w ogóle problemu, ani z jednym, ani z drugim, ponieważ obie instytucje realizują swój statut. Zgodnie z prawem, wynajmują do celów gospodarczych. Co by nie mówić o panu Grzegorzu, on chociaż polski naród kocha, czego nie widzę w działaniach pana Rafała Trzaskowskiego, który np. chciał zakazać marszu Polaków w Marszu Niepodległości - zwraca uwagę Sosnowska.Wynajęciu sali nie sprzeciwia się Maciej Kopeć, radny Prawa i Sprawiedliwości. - Jedni mogą zabierać głos, drudzy nie mogą. Pan Braun to nie jest człowiek z mojej bajki. Jego poglądy kompletnie mi nie odpowiadają. Jeżeli pan dyrektor Janiak chce wynająć, niech wynajmuje. Byle pan Braun zapłacił i nie cenzurujmy go zanim cokolwiek powie - twierdzi Kopeć.- Odpowiedzialność za to, co ewentualnie się wydarzy ponosi dyrektor tej instytucji - komentuje radny Marek Kolbowicz z klubu OK Polska. - Możemy wynajmować każdemu jak popadnie. I nie ma problemu, niech sobie robi, ale ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Prawdopodobnie tą odpowiedzialność ponosi pan dyrektor. Nie wie, jakie będą tego konsekwencje tego. Ja uważam, żeby ograniczyć pewne rzeczy i miejsca, gdzie wiece wyborcze możemy ewentualnie przedstawiać.Spotkanie z Grzegorzem Braunem, kandydatem na prezydenta Polski ma odbyć się w Słowianinie 18 lutego.